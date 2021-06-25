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По Чехии пронесся торнадо: разрушены деревни, сотни пострадавших

Пятница, 25 июня 2021, 03:32

В Южноморавском регионе Чехии пронесся торнадо, в результате непогоды пострадали по меньшей мере 150 человек, есть погибшие, число которых уточняется.

Источник: České Noviny, Česká televize

Детали: Из-за непогоды спасатели объявили чрезвычайную ситуацию.

Наибольшие разрушения произошли в городах Бржецлав и Годонин.

По разным оценкам, всего пострадало от 150 до 200 человек. Количество погибших уточняют спасательные службы, которые достают людей из-под завалов разрушенных домов.

В пострадавших городах деревья из-за торнадо падали на дома, автомобили и прохожих. В одном из городов сильный ветер опрокинул автобус.

Кроме того, непогода разрушила половину села Грушки, где от домов остались "только стены". Также сильным разрушениям подверглись еще 7 сел.

Также сообщается, что чешская армия перекрыла зону стихийного бедствия, в результате которого обесточенными остаются более 30 тысяч домов.

Метеоролог Михал Чак назвал торнадо одним из самых сильных, которые наблюдались в Чехии в последнее время.

По его словам, это может быть торнадо F-4.

При такой непогоде скорость ветра развивается от 332 до 418 км в час.

Почти по всей стране людей призывают оставаться дома, так как непогода с сильным ветром и градом может продолжаться и в дальнейшем.

Напомним: На юге Канады 22 ияня пронесся торнадо, в результате чего погиб человек.

Темы: Чехиястихияпогода


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