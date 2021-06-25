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США відправлять в Афганістан 3 мільйони доз вакцини Johnson & Johnson

П'ятниця, 25 червня 2021, 05:47

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена має намір відправити три мільйони доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson в Афганістан на тлі загострення ситуації з Covid-19.

Джерело: Wall Street Journal

Деталі: США пропонують однодозові вакцини напередодні зустрічі президента Байдена з президентом Афганістану Ашрафом Гані та головним мирним переговорником Афганістану Абдуллою Абдуллою.

З кінця травня в Афганістані, країні із 40-мільйонним населенням, зросла кількість випадків захворювання Covid-19 та кількість смертей.

Це значною мірою пов’язано з поширенням з Індії та Пакистану штаму Delta, який є більш заразним та стійкішим до існуючих вакцин.

Нагадаємо: Сполучені Штати збільшили експорт ковід-вакцин, у пріоритеті – країни їхньої пів кулі.

Теми: СШААфганістанвакцинація


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