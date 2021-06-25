США отправят в Афганистан 3 миллиона доз вакцины Johnson & Johnson

Администрация Джо Байдена намерена отправить три миллиона доз вакцины против коронавируса Johnson & Johnson в Афганистан на фоне обострения ситуации с Covid-19.

Источник: Wall Street Journal

Детали: США предлагают однодозовые вакцины накануне встречи президента Байдена с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главным мирным переговорщиком Афганистана Абдуллой Абдуллой.

С конца мая в Афганистане, стране с 40-миллионным населением, возросло количество случаев заболевания Covid-19 и количество смертей.

Это во многом связано с распространением с Индии и Пакистана штамма Delta, который является более заразным и устойчивым к существующим вакцинам.

Напомним: Соединенные Штаты увеличили экспорт ковид-вакцин, в приоритете - страны их полушария.