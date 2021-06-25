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Україна залишається 2-ю в Європі за новими смертями від коронавірусу

П'ятниця, 25 червня 2021, 06:15

За добу 23 червня у світі діагностували понад 399 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії Індії та Колумбії. За добовою смертністю Україна 20 у світі і 2 в Європі.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 72 тисячі нових інфікувань, в Індії – понад 51 тисячу, а у Колумбії – майже 33 тисячі випадків.

Окрім того, понад 24 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині, а в Індонезії– понад 20 тисяч нових випадків. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Британія.

В Європі за поширенням коронавірусу лідирують Росія, Британія та Іспанія.

Україна серед країн світу займає 47 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

За добовою смертністю Україна 20 у світі і 2 в Європі.

 

У світі померли за добу майже 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 165 412 926 осіб. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 915 962 смерті від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 23 червня в Україні зафіксували 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, летальних випадків – 58, госпіталізували 559 осіб, одужала 2 471 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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