Украина остается 2-й в Европе по новым смертям от коронавируса

За сутки 23 июня в мире диагностировали более 399 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии Индии и Колумбии. По суточной смертности Украина 20 в мире и 2 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 72 000 новых заражений, в Индии - более 51 000, а в Колумбии - почти 33 000 случаев.

Кроме того, более 24 000 больных зарегистрировали в Аргентине, а в Индонезии - более 20 000 новых случаев. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и Великобритания.

В Европе по распространению коронавируса лидируют Россия, Великобритания и Испания.

Украина среди стран мира занимает 47 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 7 позицию.

По суточной смертности Украина 20 в мире и 2 в Европе.

В мире умерли за сутки почти 7 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 165 412 926 человек. Сейчас насчитывается более 11 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 915 962 смерти от COVID-19.

Напомним: За сутки 23 июня в Украине зафиксировали 937 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, летальных случаев – 58, госпитализировали 559 человек, выздоровел 2 471 человек.