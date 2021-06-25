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Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о "прямом контакте" с Путиным

Пятница, 25 июня 2021, 07:12
Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о прямом контакте с Путиным

Лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg

Прямая речь канцлера Германии Ангелы Меркель: "Я бы хотела сделать смелый шаг. Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров".

Детали: Как отмечает издание, это предложение была изъято из окончательного коммюнике после переговоров, заявила Меркель, покидая место проведения саммита в Брюсселе.

ЕС не проводил переговоров на высшем уровне с Путиным с момента аннексии Крыма.

Предложение Франции и Германии также публично раскритиковал Марк Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет посещать никаких переговоров с Путиным.

Румынский президент Клаус Иоаннис заявил, что пока рано говорить о саммите с Россией, а представитель Эстонии Кая Каллас отметила, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Что предшествовало:  Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициатива будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС.

Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСПутинМеркельРосcия
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