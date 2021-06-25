Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Лидеры ЕС отвергли предложение Меркель о "прямом контакте" с Путиным

Пятница, 25 июня 2021, 07:12

Лидеры Европейского Союза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg

Прямая речь канцлера Германии Ангелы Меркель: "Я бы хотела сделать смелый шаг. Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией. Но не на уровне лидеров".

Детали: Как отмечает издание, это предложение была изъято из окончательного коммюнике после переговоров, заявила Меркель, покидая место проведения саммита в Брюсселе.

ЕС не проводил переговоров на высшем уровне с Путиным с момента аннексии Крыма.

Предложение Франции и Германии также публично раскритиковал Марк Рютте из Нидерландов, который заявил журналистам, что не будет посещать никаких переговоров с Путиным.

Румынский президент Клаус Иоаннис заявил, что пока рано говорить о саммите с Россией, а представитель Эстонии Кая Каллас отметила, что с удивлением обнаружила, что этот вопрос стоит на повестке дня.

Что предшествовало:  Канцлер Германии Ангела Меркель призвала ЕС наладить переговоры на высоком уровне с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь поддержать франко-германское предложение по саммиту с российским лидером, повлекшее серьезные разногласия в ЕС.

Франция и Германия в среду представили партнерам по ЕС предложение, предусматривающее одобрение вероятности новых экономических санкций против Москвы, так и сигнал об открытости к саммиту с Путиным.

Предложение немедленно встретило сопротивление некоторых стран ЕС, особенно трех государств Балтии и Польши. Инициатива будет обсуждаться в четверг на саммите ЕС.

Украина считает инициативы по восстановлению проведения саммитов между Евросоюзом и Россией опасным отклонением от санкционной политики.

Темы: ЕСПутинМеркельРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоНа Львов обрушилась буря: потоп и поваленные деревья

Меркель сожалеет, что ЕС отказался от саммита с Путиным

Из-за штамма "Дельта" попасть в Украину из нескольких стран, в том числе РФ, станет сложнее

фотоКриминального авторитета из санкционного списка СНБО выдворили из Украины

Шквальный уик-енд: украинцев предупреждают о сильных ливнях и грозах

После инцидента в Черном море РФ планирует по-новому останавливать чужие корабли

Все новости...
ЕС
Лидеры ЕС не исключили новых экономических санкций против РФ
Штаты поддерживают секторальные санкции ЕС против Беларуси – Блинкен
Глава МИД Эстонии: саммит ЕС и Путина возможен только после выполнения Россией Минских соглашений
Последние новости
18:35
Оккупанты запустили два беспилотника за линию разграничения
18:19
Гривня на закрытии межбанка укрепилась
18:18
В Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома вместе с людьми
18:08
Глава ГФС: Блокировка сайтов, незаконно торгующих подакцизом, законодательно не урегулирована
18:04
фото, видеоНа Львов обрушилась буря: потоп и поваленные деревья
17:54
Послы Франции и Германии объясняли в МИД идею восстановления саммитов ЕС-Россия
17:50
Порошенко хочет, чтобы Зеленский отчитался в Раде по "вагнеровцам"
17:46
Зеленский назначил председателя Сумской ОГА
17:37
В Минздраве объяснили, можно ли колоть вторую дозу вакцины против COVID-19, если женщина забеременела
17:23
ЕС согласовал продление на полгода экономических санкций против России
Все новости...