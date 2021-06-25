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ООС: за добу 14 порушень "тиші" і дистанційне мінування, одного бійця поранили 

П'ятниця, 25 червня 2021, 08:20

24 червня на сході України було зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, один український боєць отримав поранення, до 7-ї ранку 25 червня зафіксовано 3 порушення.

Джерело: ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил 

Деталі: 24 червня біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру.

Неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових з мінометів 120-го калібру.

У районі селища Шуми окупанти застосовували 120-мм міномети.

Поблизу Мар'їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

У напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приазов’ї, неподалік Водяного бойовики обстрілювали військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Небельського окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру, а біля Новотошківського – з мінометів 82-го калібру.

Біля Красногорівки проросійські збройні формування обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

У результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, його стан – середньої тяжкості.

Станом на 7-му ранку 25 червня зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

У районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв військових Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Теми: ООСДонбасбойові діїОРДЛО


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