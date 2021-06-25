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ООС: за сутки 14 нарушений "тишины" и дистанционное минирование, одного бойца ранили

Пятница, 25 июня 2021, 08:20

24 июня на востоке Украины было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, один украинский боец ​​получил ранение, до 7 утра 25 июня зафиксировано 3 нарушения.

Источник: утренняя сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил

Детали: 24 июня у населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Южного российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку от Водяного боевики обстреливали военных Объединенных сил из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Небельського оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского – из минометов 82-го калибра.

У Красногоровки пророссийские вооруженные формирования обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение, его состояние – средней тяжести.

По состоянию на 7-м утра 25 июня зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

Темы: ООСДонбассбоевые действияОРДЛО


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