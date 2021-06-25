Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа МАУ: Канада наполягатиме на відповідальності Ірану

П'ятниця, 25 червня 2021, 10:03

Канада вимагатиме від Ірану повного відшкодування та детального розслідування знищення літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в січні минулого року.

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи оприлюднення результатів офіційної канадської судово-медичної експертизи цієї авіакатастрофи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Канада наполегливо вимагатиме повних репарацій за знищення та шкоду, яку Іран завдав жертвам та їхнім родичам. Зокрема йдеться про повний облік подій, що мали місце, повну прозорість у питанні кримінального переслідування й конкретні гарантії від Ірану, аби таке ніколи не повторилося", – сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також "робитиме кроки, аби домогтися відповідальності для Ірану на міжнародних форумах".

За словами Трюдо, Іран мусить "відповісти за приховування доказів, що відбулося після знищення літака рейсу PS752, в тому числі за перекопування бульдозером місця падіння до прибуття детективів".

"Іран повинен відповісти на ці запитання близьким жертв, аби вони могли заспокоїтися. Відповіді потрібні також світові, оскільки без них жодна держава, авіакомпанія чи пасажир не зможуть бути певними у безпеці іранського авіапростору", - підсумував глава уряду Канади.

У МЗС України заявили, що звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752.

"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики!. Факти очевидні: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей", – заявили в МЗС.

Україна та держави-партнери продовжують дотримуватися позиції щодо вчинення Іраном грубих порушень Чиказької та Монреальської конвенцій.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", – заявили в МЗС. 

Серед іншого, це включає обов’язок забезпечення Іраном об’єктивного і неупередженого кримінального розслідування і притягнення усіх винних до відповідальності, а також вжиття Іраном заходів, спрямованих на недопущення аналогічних трагедій в майбутньому.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували 176 громадян шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі вони загинули.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: катастрофа МАУ в ІраніКанадаІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Іран дав тюремні терміни 10 військовим за збиття літака МАУ в 2020 році
Катастрофа МАУ: постраждалі держави вимагають згоди Ірану на арбітраж
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: