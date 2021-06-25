Катастрофа МАУ: Канада наполягатиме на відповідальності Ірану

Канада вимагатиме від Ірану повного відшкодування та детального розслідування знищення літака компанії "Міжнародні авіалінії України" в січні минулого року.

Про це в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи оприлюднення результатів офіційної канадської судово-медичної експертизи цієї авіакатастрофи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

"Канада наполегливо вимагатиме повних репарацій за знищення та шкоду, яку Іран завдав жертвам та їхнім родичам. Зокрема йдеться про повний облік подій, що мали місце, повну прозорість у питанні кримінального переслідування й конкретні гарантії від Ірану, аби таке ніколи не повторилося", – сказав Трюдо.

Він додав, що Канада також "робитиме кроки, аби домогтися відповідальності для Ірану на міжнародних форумах".

За словами Трюдо, Іран мусить "відповісти за приховування доказів, що відбулося після знищення літака рейсу PS752, в тому числі за перекопування бульдозером місця падіння до прибуття детективів".

"Іран повинен відповісти на ці запитання близьким жертв, аби вони могли заспокоїтися. Відповіді потрібні також світові, оскільки без них жодна держава, авіакомпанія чи пасажир не зможуть бути певними у безпеці іранського авіапростору", - підсумував глава уряду Канади.

У МЗС України заявили, що звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752.

"Цей звіт підтверджує позицію України щодо наявності системних прорахунків в організації системи безпеки цивільної авіації в Ірані. Саме тому, спроба звести причину трагедії до "помилкових" дій оператора ракетного підрозділу не витримує жодної критики!. Факти очевидні: Іран відповідальний за смерть 176 невинних людей", – заявили в МЗС.

Україна та держави-партнери продовжують дотримуватися позиції щодо вчинення Іраном грубих порушень Чиказької та Монреальської конвенцій.

"Іран повинен бути притягнутий до відповідальності та забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права", – заявили в МЗС.

Серед іншого, це включає обов’язок забезпечення Іраном об’єктивного і неупередженого кримінального розслідування і притягнення усіх винних до відповідальності, а також вжиття Іраном заходів, спрямованих на недопущення аналогічних трагедій в майбутньому.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували 176 громадян шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану та Великої Британії. Усі вони загинули.

Іранська влада після кількох днів заперечень визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.