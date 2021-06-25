Катастрофа МАУ: Канада будет настаивать на ответственности Ирана

Канада потребует от Ирана полного возмещения и детального расследования уничтожения самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе прошлого года.

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя обнародование результатов официальной канадской судебно-медицинской экспертизы этой авиакатастрофы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

"Канада будет настойчиво требовать полных репараций за уничтожение и ущерб, который Иран нанес жертвам и их родственникам. В частности речь идет о полном учете событий, имевших место, полной прозрачности в вопросе уголовного преследования и конкретных гарантиях от Ирана, чтобы такое никогда не повторилось ", – сказал Трюдо.

Он добавил, что Канада будет также "предпринимать шаги, чтобы добиться ответственности для Ирана на международных форумах".

По словам Трюдо, Иран должен "ответить за сокрытие доказательств, что было после уничтожения самолета рейса PS752, в том числе за перекопку бульдозером места падения до прибытия детективов".

"Иран должен ответить на эти вопросы близким жертв, чтобы они могли успокоиться. Ответы нужны также миру, поскольку без них ни одно государство, авиакомпания или пассажир не смогут быть уверены в безопасности иранского авиапространства ", - подытожил глава правительства Канады.

В МИД Украины заявили, что отчет канадской группы судебных экспертов подтверждает, что гражданские и военные органы власти Ирана несут полную ответственность за гибель рейса PS752.

"Этот отчет подтверждает позицию Украины о наличии системных просчетов в организации системы безопасности гражданской авиации в Иране. Именно поэтому попытка свести причину трагедии к "ошибочным" действиям оператора ракетного подразделения не выдерживает никакой критики!. Факты очевидны: Иран ответственен за смерть 176 невинных людей", – заявили в МИД.

Украина и государства-партнеры продолжают придерживаться позиции совершения Ираном грубых нарушений Чикагской и Монреальской конвенций.

"Иран должен быть привлечен к ответственности и обеспечить реституцию в соответствии с международным правом", – заявили в МИД.

Среди прочего, это включает обязанность обеспечения Ираном объективного и беспристрастного уголовного расследования и привлечения всех виновных к ответственности, а также принятие Ираном мер, направленных на недопущение аналогичных трагедий в будущем.

Как сообщалось, 8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 176 граждан шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все они погибли.

Иранские власти после нескольких дней возражений признала, что украинский самолет был ошибочно сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.