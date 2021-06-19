Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі

Субота, 19 червня 2021, 00:40

Варіант COVID-19 "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

Джерело: Reuters з посиланням на головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумью Свамінатан на пресконференції

Пряма мова Свамінатан: "Варіант Delta впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищену заразність".

Нагадаємо:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
  • Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США. Станом на 15 червня "Дельту" виявили в 74 країнах. Є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.

Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Москві новий антирекорд COVID, за 5 днів захворюваність зросла на 54%

Меркель: Євросоюз має розмовляти з Росією

Проти Шарія розслідують провадження про відмивання доходів і махінації – нардеп

оновленоМасове отруєння в Харкові: госпіталізовано майже 80 осіб

відеоВ Ужгороді горіло ромське поселення

Рух дорогою від Києва до Борисполя обмежують на 2 місяці

Усі новини...
коронавірус
Поширення COVID: Україна — 49-та у світі, сьома в Європі
Наприкінці червня у Нідерландах ослаблять коронавірусні обмеження
Палестина скасувала угоду з Ізраїлем на обмін вакцинами
Останні новини
14:20
Греція змінила умови в'їзду для туристів
14:17
Експорт електроенергії у травні в 13,2 раза більший за імпорт
14:07
У Москві новий антирекорд COVID, за 5 днів захворюваність зросла на 54%
13:46
Меркель: Євросоюз має розмовляти з Росією
13:44
Зеленський підписав закон про пільги для українських авіакомпаній
13:31
Таран назвав провокацією інформацію про замороження допомоги з боку США
13:15
У Бельгії обвал на будівництві школи: 2 загиблих, 9 постраждалих
13:14
Залізна руда стала найбільш волатильним сировинним товаром
12:41
Проти Шарія розслідують провадження про відмивання доходів і махінації – нардеп
12:33
Бойовики розмістили танки в окупованому селищі з порушенням лінії відведення
Усі новини...