ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі

Варіант COVID-19 "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

Джерело: Reuters з посиланням на головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумью Свамінатан на пресконференції

Пряма мова Свамінатан: "Варіант Delta впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищену заразність".

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