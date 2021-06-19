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ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі

Субота, 19 червня 2021, 00:40
ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі

Варіант COVID-19 "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.

Джерело: Reuters з посиланням на головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумью Свамінатан на пресконференції

Пряма мова Свамінатан: "Варіант Delta впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищену заразність".

Нагадаємо:

  • Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
  • Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
  • Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США. Станом на 15 червня "Дельту" виявили в 74 країнах. Є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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