ВООЗ: “Дельта” стає домінуючим варіантом у світі
Субота, 19 червня 2021, 00:40
Варіант COVID-19 "Дельта" стає домінуючим варіантом у світі.
Джерело: Reuters з посиланням на головного наукового співробітника Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумью Свамінатан на пресконференції
Пряма мова Свамінатан: "Варіант Delta впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищену заразність".
Нагадаємо:
- Варіант "Дельта" вперше виявили в Індії.
- Вважається, що "Дельта" заразніший, ніж варіант B.1.1.7 "Альфа", який вперше виявили в Кенті, і дещо більш стійкий до вакцин проти COVID-19, особливо після лише однієї дози.
- Спалахи варіанту "Дельта" були підтверджені в Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону, в Китаї та США. Станом на 15 червня "Дельту" виявили в 74 країнах. Є побоювання, що в країнах світу, що розвивається з менш надійними системами моніторингу, варіант "Дельта", можливо, вже отримав набагато більше поширення, ніж повідомлялося.