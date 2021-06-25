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Штамм вируса "Дельта" вдвое заразнее, но вакцины могут помочь – ВОЗ

Пятница, 25 июня 2021, 10:39

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее исходного штамма из китайской провинции Ухань, заявляют во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, ZN.ua

Детали: По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Прямая речь: "Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания".

Предыстория:

  • В конце марта в Индии обнаружили новый вид коронавируса SARS CoV 2 с двойной мутацией, также известного как B.1.617. Этот вариант более заразен, чем "обычный" коронавирус SARS-CoV-2, впервые обнаруженный в китайской провинции Ухань в 2019 году.
  • До этого было известно о "британском" и "бразильском" вариантах коронавируса, которые также отличались повышенной заразностью по сравнению с "уханьским" COVID-19.
  • 22 июня штамм "Дельта плюс" (B.1.617.2.1) был зафиксирован в трех индийских штатах.



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