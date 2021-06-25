Штамм вируса "Дельта" вдвое заразнее, но вакцины могут помочь – ВОЗ

Штамм коронавируса "Дельта", который впервые обнаружили в Индии, вдвое заразнее исходного штамма из китайской провинции Ухань, заявляют во Всемирной организации здравоохранения.

Источник: главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан, ZN.ua

Детали: По словам Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

Прямая речь: "Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания".

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