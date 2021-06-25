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Разумков запевняє, що не бере участі в жодних політичних проєктах

П'ятниця, 25 червня 2021, 11:22

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заперечив створення та роботу над будь-якими політичними проєктами з іншими політиками. 

Джерело: Разумков на пресскоференції

Пряма мова: "Дивіться, я сьогодні не займаюсь будівництвом жодних політичних проєктів. І мені дуже смішно читати іноді Telegram-канали, пов’язані з тими чи іншими особистостями, про те, хто що робить. Видавати бажане за дійсне – це добре, але краще займатись роботою.

В інших проєктах, станом на сьогодні, участі не беру. На це не вистачає ні часу, ні бажання. Працюю виключно в своєму кабінеті, на своїй посаді. 

А якщо говоримо про якісь об'єднання, то об’єднуватись треба лише з українським народом для того, щоб робити все те, що ми пообіцяли". 

Деталі: Разумков також каже, що наразі не думає про своє політичне майбутнє після роботи у Верховній Раді. 

Що передувало: Раніше УП повідомляла, що в Офісі президента не задоволені роботою Дмитра Разумкова, оскільки той начебто занадто самостійний. Окрім того, саме Разумков не підтримав на РНБО санкції проти кума Путіна Віктора Медведчука.  Водночас, весняні соціологічні опитування свідчили, що найбільше українці довіряють саме голові парламенту. 

Ольга Гетьманець, УП
Теми: Разумков ДмитроВерховна Рада


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