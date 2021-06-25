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Разумков уверяет, что не участвует ни в каких политических проектах

Пятница, 25 июня 2021, 11:22

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отрицает создание и работу над любыми политическими проектами с другими политиками.

Источник: Разумков на пресс-конференции

Прямая речь: "Смотрите, я сегодня не занимаюсь строительством никаких политических проектов. И мне очень смешно читать иногда Telegram-каналы, связанные с теми или иными личностями, о том, кто что делает. Выдавать желаемое за действительное – это хорошо, но лучше заниматься работой.

В других проектах, на сегодня, не участвую. На это не хватает ни времени, ни желания. Работаю исключительно в своем кабинете, на своей должности.

А если говорим о каких-то объединения, то объединяться надо только с украинским народом для того, чтобы делать все то, что мы пообещали".

Детали: Разумков также говорит, что пока не думает о своем политическом будущем после работы в Верховной Раде.

Что предшествовало: Раньше УП сообщала, что в Офисе президента недовольны работой Дмитрия Разумкова, поскольку тот якобы слишком самостоятелен. Кроме того, именно Разумков не поддержал на СНБО санкции против кума Путина Виктора Медведчука. В то же время, весенние социологические опросы свидетельствовали, что больше всего украинцы доверяют именно председателю парламента.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Разумков ДмитрийВерховная Рада


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