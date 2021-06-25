Кулеба вимагає від Німеччини і Франції пояснити заяви про "діалог із Путіним"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поспілкується з послами Німеччини, Франції, щоб дізнатися, чому лідери цих країн захотіли повернути саміт Росія-ЄС.

Джерело: Facebook-сторінка міністра

Пряма мова: "Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз? Як далі поводитимуть себе Берлін і Париж.

Я страшно не люблю з близькими друзями і партнерами дискутувати на неприємні теми, я люблю говорити про те, що нас об’єднує, але я переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати.

Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції і хочемо краще розуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у нормандському форматі".

Деталі: За його словами, він дізнався про ініціативу Німеччини і Франції відновити саміт Україна-Росія-ЄС у Брюсселі. Ці саміти заморозили після анексії Росією Криму.

Кулеба додав, що на момент його внесення документ повністю відповідав інтересам України, але Париж і Берлін, чомусь змінили свою думку.

Міністр вважає перемогою, що саміт ЄС не підтримав ініціативи канцлера Ангели Меркель і глави Франції Емманюеля Макрона: "Це перемога… Якби ця ініціатива пройшла, система тиску на Росію була послаблена б вперше з 2014 року. Це був би страшний прецедент".

Натомість саміт ЄС прийняв документ, де написано, що РФ має взяти відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей.

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