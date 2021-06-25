Кулеба вимагає від Німеччини і Франції пояснити заяви про "діалог із Путіним"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поспілкується з послами Німеччини, Франції, щоб дізнатися, чому лідери цих країн захотіли повернути саміт Росія-ЄС.
Джерело: Facebook-сторінка міністра
Пряма мова: "Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз? Як далі поводитимуть себе Берлін і Париж.
Я страшно не люблю з близькими друзями і партнерами дискутувати на неприємні теми, я люблю говорити про те, що нас об’єднує, але я переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати.
Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції і хочемо краще розуміти, які наміри переслідує Берлін та Париж і як це співвідноситься з санкційною політикою проти Росії і їхньою роллю посередників у нормандському форматі".
Деталі: За його словами, він дізнався про ініціативу Німеччини і Франції відновити саміт Україна-Росія-ЄС у Брюсселі. Ці саміти заморозили після анексії Росією Криму.
Кулеба додав, що на момент його внесення документ повністю відповідав інтересам України, але Париж і Берлін, чомусь змінили свою думку.
Міністр вважає перемогою, що саміт ЄС не підтримав ініціативи канцлера Ангели Меркель і глави Франції Емманюеля Макрона: "Це перемога… Якби ця ініціатива пройшла, система тиску на Росію була послаблена б вперше з 2014 року. Це був би страшний прецедент".
Натомість саміт ЄС прийняв документ, де написано, що РФ має взяти відповідальність за повне виконання Мінських домовленостей.
Нагадаємо:
- 24 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країнам-членам ЄС необхідно вести "вимогливий діалог" з Росією, "щоб захищати наші інтереси як європейців".
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель закликала ЄС налагодити переговори на високому рівні з президентом РФ.
- Франція та Німеччина представили партнерам з ЄС пропозицію, що передбачає як схвалення ймовірності нових економічних санкцій проти Москви, так і сигнал про відкритість до саміту з Путіним.
- Цю ініціативу підтримав і канцлер Австрії Себастьян Курц. Водночас вона зустріла спротив деяких країн ЄС, особливо трьох країн Балтії та Польщі.