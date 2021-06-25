Кулеба требует от Германии и Франции объяснить заявления о "диалоге с Путиным"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пообщается с послами Германии и Франции, чтобы узнать, почему лидеры этих стран захотели вернуть саммит Россия-ЕС.

Источник: Facebook-страница министра

Прямая речь: "Мы сейчас будем подробно разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас? Как дальше будет вести себя Берлин и Париж.

Я страшно не люблю с близкими друзьями и партнерами дискутировать на неприятные темы, я люблю говорить о том, что нас объединяет, но я убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать.

Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции и мы хотим лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате".

Детали: По его словам, он узнал об инициативе Германии и Франции восстановить саммит Украина-Россия-ЕС в Брюсселе. Эти саммиты заморозили после аннексии Россией Крыма.

Кулеба добавил, что на момент его внесения документ полностью отвечал интересам Украины, но Париж и Берлин, почему-то изменили свое решение.

Министр считает победой, что саммит ЕС не поддержал инициативы канцлера Ангелы Меркель и главы Франции Эммануэля Макрона: "Это победа ... Если бы эта инициатива прошла, система давления на Россию была бы ослаблена впервые с 2014 года. Это был бы страшный прецедент".

Вместо этого саммит ЕС принял документ, где написано, что РФ должна взять ответственность за полное выполнение Минских договоренностей.

Напомним: