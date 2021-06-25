Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Спека в столиці побила майже сторічний рекорд

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:08

Червень продовжує бити температурні рекорди в столиці.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції 24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Зазначається, що мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році.

Що передувало: 23 червня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекорд цього дня у 1954 році, а найвища – побила рекорд 1946 року.

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці

фото, відеоУ Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих: троє вбитих

Новини 25 червня: саміт з Путіним, дозвіл на в’їзд до Німеччини

фото, відеоАктивісти намагаються зірвати концерт Басти у Києві

Із Зеленським та 7 тисячами депутатів: "Слуги" запланували масштабний форум

відеоУ Британії українська "Мрія" випадково "здула" огорожу аеродрому і налякала людей

Усі новини...
погода
На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде
Як на полі бою: торнадо в Чехії забрав життя щонайменше трьох людей
Чехією пронісся торнадо: зруйновані села, сотні постраждалих
Останні новини
03:45
Канада заявляє, що штам Delta може спричинити новий спалах коронавірусу
02:56
Через коронавірус Німеччина внесла у список "небезпечних зон" Росію і Португалію
02:23
Байден запевнив президента Афганістану в підтримці після виведення військ
01:42
"Не думаю, що наявність ПДЧ зупинила б росіян" – посол Німеччини на закиди Данілова
01:14
Національним інтересом США є вирішення ядерної проблеми Ірану – Блінкен
00:35
Блінкен і Макрон обговорили протидію "агресивній безвідповідальній" поведінці Росії
23:54
З Греції вивезли майже 200 застряглих українців
23:20
Вбивство Флойда: експоліцейського засудили до 22,5 років в’язниці
22:58
Військові Бундесверу поранені в результаті нападу на патруль ООН в Малі
22:36
Group DF обіцяє надалі працювати попри санкції проти Фірташа
Усі новини...