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Спека в столиці побила майже сторічний рекорд

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:08
Спека в столиці побила майже сторічний рекорд

Червень продовжує бити температурні рекорди в столиці.

Джерело: центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Деталі: За даними спостережень метеостанції 24 червня у Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище рекордного значення температури для цього дня 1924 року.

Максимальна температура повітря після полудня у столиці піднялась до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня у 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

Зазначається, що мінімальна температура повітря 24 червня не опустилась нижче +22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було у 1964 році.

Що передувало: 23 червня у Києві середньодобова температура повітря повторила рекорд цього дня у 1954 році, а найвища – побила рекорд 1946 року.

Українська правда

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Теми: погода
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