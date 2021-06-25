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Жара в столице побила почти столетний рекорд

Пятница, 25 июня 2021, 12:08

Июнь продолжает бить температурные рекорды в столице.

Источник: центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: По данным наблюдений метеостанции 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла +28,1° С, что на 1,6° С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 35,5° С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3° С, а для июня в целом на 0,5° С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Отмечается, что минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2° С, что на 1,5° С теплее, чем это было в 1964 году.

Что предшествовало: 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха повторила рекорд этого дня в 1954 году, а самая высокая - побила рекорд 1946 года.

Украинская правда
Темы: погода


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