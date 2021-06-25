Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підпис "Джо Байдена" за звільнення Татарова поставили хакери – Держспецзв'язку

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:56
Підпис Джо Байдена за звільнення Татарова поставили хакери – Держспецзв'язку

Підпис Джо Байдена під петицією президенту щодо звільнення заступника керівника його Офісу Олега Татарова був цілеспрямованою хакерською атакою.

Джерело: Державна служба спеціального зв’язку

Деталі: До відповідних висновків у Держспецзв'язку дійшли під час аудиту, який провели за зверненням Офісу президента. 

Вказується, що був встановлений факт фіктивного голосування з використанням викраденого ключа удосконаленого електронного підпису, який згенерували у "Приватбанку". 

У Держспецзв'язку кажуть, що такі дій є хакерською атакою найвищого рівня складності. Для її здійснення необхідно щонайменше три умови:

- компрометація особистого ключа (незаконне заволодіння та використання); 

- дороговартісна спрямована хакерська атака з кількамісячною підготовкою;

- використання людського фактору осіб, які мають доступ до генерування ключів.

У відомстві наголошують, що система спрацювали надійно, оскільки хакери не змогли підписати будь-які інші документи. Тобто не існує жодних загроз для громадян. 

Там також запевняють, що можливість подальших подібний дій зведено до нуля. 

Окрім того, спеціалісти розпочали перевірку системи електронних підписів, зокрема систему видачі ключів "Приватбанком" на безпечність. Інцидент також перевіряється на предмет ознак кіберзлочину. 

Водночас, невідомо, чи у попередні голосування за петиції могли бути втручання.

Передісторія: 

  • Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe".
  • Петицію подали 26 березня. Вона вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: петиціяхакери
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
петиція
"Відверто розчаровує". Автор петиції про заборону книжок з Росії прокоментував відповідь Зеленського
Немає підстав: Шмигаль відповів на петицію про звільнення Ткаченка
Петиція про звільнення міністра культури Ткаченка зібрала необхідну кількість підписів
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: