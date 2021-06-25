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Подпись "Джо Байдена" за увольнение Татарова поставили хакеры – Госспецсвязи

Пятница, 25 июня 2021, 12:56
Подпись Джо Байдена за увольнение Татарова поставили хакеры – Госспецсвязи

Подпись Джо Байдена под петицией президенту об увольнении заместителя руководителя его Офиса Олега Татарова была целенаправленной хакерской атакой.

Источник: Государственная служба специальной связи

Детали: К соответствующим выводам в Госспецсвязи пришли во время аудита, который провели по обращению Офиса президента.

Указывается, что был установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, который сгенерировали в "Приватбанке".

В Госспецсвязи говорят, что такие действия являются хакерской атакой высокого уровня сложности. Для ее осуществления необходимо минимум три условия:

- компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование);

- дорогостоящая направлена ​​хакерская атака с несколько месячной подготовкой;

- использование человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.

В ведомстве отмечают, что система сработали надежно, поскольку хакеры не смогли подписать любые другие документы. То есть нет никаких угроз для граждан.

Там также уверяют, что возможность дальнейших подобный действий сведена к нулю.

Кроме того, специалисты начали проверку системы электронных подписей, в частности систему выдачи ключей "Приватбанком" на безопасность.

Инцидент также проверяется на предмет киберпреступления.

В то же время, неизвестно, в предыдущие голосования за петиции могли ли быть вмешательства.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: петицияхакеры
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