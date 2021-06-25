Подпись "Джо Байдена" за увольнение Татарова поставили хакеры – Госспецсвязи
Подпись Джо Байдена под петицией президенту об увольнении заместителя руководителя его Офиса Олега Татарова была целенаправленной хакерской атакой.
Источник: Государственная служба специальной связи
Детали: К соответствующим выводам в Госспецсвязи пришли во время аудита, который провели по обращению Офиса президента.
Указывается, что был установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, который сгенерировали в "Приватбанке".
В Госспецсвязи говорят, что такие действия являются хакерской атакой высокого уровня сложности. Для ее осуществления необходимо минимум три условия:
- компрометация личного ключа (незаконное завладение и использование);
- дорогостоящая направлена хакерская атака с несколько месячной подготовкой;
- использование человеческого фактора лиц, имеющих доступ к генерированию ключей.
В ведомстве отмечают, что система сработали надежно, поскольку хакеры не смогли подписать любые другие документы. То есть нет никаких угроз для граждан.
Там также уверяют, что возможность дальнейших подобный действий сведена к нулю.
Кроме того, специалисты начали проверку системы электронных подписей, в частности систему выдачи ключей "Приватбанком" на безопасность.
Инцидент также проверяется на предмет киберпреступления.
В то же время, неизвестно, в предыдущие голосования за петиции могли ли быть вмешательства.
Предыстория:
- Петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем "Biden Joe".
- Петицию подали 26 марта. Она уже набрала необходимые 25 000 подписей.