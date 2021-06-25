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Обвал будинку в Маямі: кількість загиблих зросла до 3

П'ятниця, 25 червня 2021, 12:58
Фото з Twitter Hsu Myat

Кількість загиблих в результаті обвалу житлового будинку на березі океану в Маямі зросла до трьох, ще майже 100 осіб вважаються зниклими безвісти.

Джерело: ReutersNBS News

Деталі: Повідомляється, що президент США Джо Байден оголосив про надзвичайну ситуацію в штаті Флорида і розпорядився про федеральну допомогу на додаток до заходів реагування на рівні штату та на місцях.

У четвер рятувальні бригади розбирали завали в пошуках тих, що вижили. Влада повідомила, що пошукові групи чули тільки звуки постукування і шуми, але не чули голосів з купи уламків.

Станом на п'ятницю, 99 осіб вважаються зниклими безвісти, хоча деяких, можливо, не було в будівлі в момент обвалу.

Ще 102 людини, місцезнаходження яких спочатку було невідоме, знайшлися, влада повідомила, що вони в безпеці.

За даними NBS News, серед десятків зниклих безвісти були родичі першої леді Парагваю.

Міністерство закордонних справ Парагваю заявило, що зниклими вважаються шість парагвайців, і що відомство стежить за ситуацією.

Відзначається, що Софія Лопес Морейра, сестра першої леді Парагваю, жила разом з чоловіком, їхніми трьома дітьми і нянею на десятому поверсі будинку, що обвалився.

Передісторія: 

Теми: СШАнадзвичайна подія


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