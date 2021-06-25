Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обвал дома в Майами: число погибших увеличилось до 3

Пятница, 25 июня 2021, 12:58
Обвал дома в Майами: число погибших увеличилось до 3
Фото c Twitter Hsu Myat

Число погибших в результате обрушения жилого дома на берегу океана в Майами увеличилось до трех, еще почти 100 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: ReutersNBS News

Детали: Сообщается, что президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился о федеральной помощи в дополнение к мерам реагирования на уровне штата и на местах.

В четверг спасательные бригады разбирали завалы в поисках выживших. Власти сообщили, что поисковые группы слышали только звуки постукивания и шумы, но не слышали голосов из кучи обломков.

По состоянию на пятницу, 99 человек считаются пропавшими без вести, хотя некоторых, возможно, не было в здании в момент обрушения.

Еще 102 человека, местонахождение которых изначально было неизвестно, нашлись, власти сообщили, что они в безопасности.

По данным NBS News, среди десятков пропавших без вести были родственники первой леди Парагвая.

Министерство иностранных дел Парагвая заявило, что числятся пропавшими шесть парагвайцев, и что ведомство следит за ситуацией.

Отмечается, что София Лопес Морейра, сестра первой леди Парагваю, жила вместе с мужем, их тремя детьми и няней на десятом этаже обрушившегося дома.

Предыстория: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
Они им нужны – Байден о предоставлении Украине кассетных боеприпасов
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
В Пентагоне объяснили, почему дают Украине кассетные снаряды, несмотря на угрозу гражданским
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: