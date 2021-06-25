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Обвал дома в Майами: число погибших увеличилось до 3

Пятница, 25 июня 2021, 12:58
Фото c Twitter Hsu Myat

Число погибших в результате обрушения жилого дома на берегу океана в Майами увеличилось до трех, еще почти 100 человек считаются пропавшими без вести.

Источник: ReutersNBS News

Детали: Сообщается, что президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился о федеральной помощи в дополнение к мерам реагирования на уровне штата и на местах.

В четверг спасательные бригады разбирали завалы в поисках выживших. Власти сообщили, что поисковые группы слышали только звуки постукивания и шумы, но не слышали голосов из кучи обломков.

По состоянию на пятницу, 99 человек считаются пропавшими без вести, хотя некоторых, возможно, не было в здании в момент обрушения.

Еще 102 человека, местонахождение которых изначально было неизвестно, нашлись, власти сообщили, что они в безопасности.

По данным NBS News, среди десятков пропавших без вести были родственники первой леди Парагвая.

Министерство иностранных дел Парагвая заявило, что числятся пропавшими шесть парагвайцев, и что ведомство следит за ситуацией.

Отмечается, что София Лопес Морейра, сестра первой леди Парагваю, жила вместе с мужем, их тремя детьми и няней на десятом этаже обрушившегося дома.

Предыстория: 

Темы: СШАчрезвычайное происшествие


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