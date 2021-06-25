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На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:02

Найближчої доби в Україні збережеться спекотна погода, в західних областях - холодний атмосферний фронт і зниження температури.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу вночі в західних, а вдень і в північних, центральних областях короткочасні грозові дощі. Місцями град і шквали 15-20 м/с.

Вдень на заході країни місцями сильні зливи.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°, на заході країни 23-28°.

У Києві 26 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.

У неділю вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень в північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 16-21°, в західних областях 12-17°. Вдень 24-29°, на сході до 32°.

У столиці 27 червня вночі місцями короткочасний дощ, вдень грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Додатково: Температура води в Чорному і Азовському морях 25 червня склала 20-26°, в Дніпрі в межах Києва 24°.

Нагадаємо: Спекотний червень продовжує бити температурні рекорди в столиці.

Теми: погода


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