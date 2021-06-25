Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:02
На Україну наступають грозові дощі, спека трохи спаде

Найближчої доби в Україні збережеться спекотна погода, в західних областях - холодний атмосферний фронт і зниження температури.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У суботу вночі в західних, а вдень і в північних, центральних областях короткочасні грозові дощі. Місцями град і шквали 15-20 м/с.

Вдень на заході країни місцями сильні зливи.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 18-23°, вдень 31-36°, на заході країни 23-28°.

У Києві 26 червня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі 21-23°, вдень 32-34°.

У неділю вночі на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень в північних, центральних і південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі 16-21°, в західних областях 12-17°. Вдень 24-29°, на сході до 32°.

У столиці 27 червня вночі місцями короткочасний дощ, вдень грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Додатково: Температура води в Чорному і Азовському морях 25 червня склала 20-26°, в Дніпрі в межах Києва 24°.

Нагадаємо: Спекотний червень продовжує бити температурні рекорди в столиці.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
погода
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
Надпотужний шторм у Нідерландах: скасовані сотні авіарейсів, паралізований рух транспорту
Німеччина розпочне кампанію, аби запобігти смертям через теплові удари
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: