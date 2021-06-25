На Украину наступают грозовые дожди, жара немного спадет

В ближайшие сутки в Украине сохранится жаркая погода, в западных областях – холодный атмосферный фронт и понижение температуры.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: В субботу ночью в западных, а днем и в северных, центральных областях кратковременные грозовые дожди. Местами град и шквалы 15-20 м/с.



Днем на западе страны местами сильные ливни.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 18-23°, днем 31-36°, на западе страны 23-28°.



В Киеве 26 июня ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, возможны шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 32-34°.



В воскресенье ночью на Правобережье, днём в большинстве областей кратковременные дожди, грозы. Днём в северных, центральных и южных областях местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с.



Ветер северо-западный, в восточной части юго-западный, 5-10 м/с.



Температура воздуха ночью 16-21°, в западных областях 12-17°. Днём 24-29°, на востоке до 32°.



В столице 27 июня ночью местами кратковременный дождь, днем грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 26-28°.



Дополнительно: Температура воды в Черном и Азовском морях 25 июня составила 20-26°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Напомним: Жаркий июнь продолжает бить температурные рекорды в столице.