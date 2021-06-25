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Американський есмінець покидає Чорне море

П'ятниця, 25 червня 2021, 13:31

Американський есмінець USS Laboon переходить із Чорного моря у Середземне, але планує взяти участь у морських військових навчаннях "Sea Breeze 2021".

Джерело: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Пряма мова: "USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі".

 

Деталі: У Чорному морі есмінець брав участь у маневрах, які проводилися в акваторії Чорного моря, разом із британським есмінцем HMS Defender і фрегатом ВМС Нідерландів HNMLS Eversten.

Крім того, американські розвідники літають над узбережжям окупованого Криму. Йдеться про Boeing RC135W Rivet Joint, RQ-4D Global Hawk і протичовновий P-8 Poseidon.

 
фото: "Думская"

USS Laboon з 28 червня і до 10 липня візьме участь у багатонаціональних морських військових навчаннях "Sea Breeze 2021".

Навчання стануть наймасштабнішими з 1997 року. У них візьме участь рекордна кількість країн - 32, 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

Передісторія:

  • 23 червня російське міністерство оборони повідомило про "попереджувальну стрільбу" в бік есмінця Великої Британії "Defender" біля берегів окупованого Криму.

Українська правда
Теми: Чорне морекораблі


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