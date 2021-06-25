Американський есмінець покидає Чорне море

Американський есмінець USS Laboon переходить із Чорного моря у Середземне, але планує взяти участь у морських військових навчаннях "Sea Breeze 2021".

Джерело: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Пряма мова: "USS Laboon взяв курс в південному напрямку, з Чорного моря в Середземне море, після завершення морського патрулювання в рамках надання підтримки союзникам по НАТО і партнерам в Чорному морі".

Деталі: У Чорному морі есмінець брав участь у маневрах, які проводилися в акваторії Чорного моря, разом із британським есмінцем HMS Defender і фрегатом ВМС Нідерландів HNMLS Eversten.

Крім того, американські розвідники літають над узбережжям окупованого Криму. Йдеться про Boeing RC135W Rivet Joint, RQ-4D Global Hawk і протичовновий P-8 Poseidon.

USS Laboon з 28 червня і до 10 липня візьме участь у багатонаціональних морських військових навчаннях "Sea Breeze 2021".

Навчання стануть наймасштабнішими з 1997 року. У них візьме участь рекордна кількість країн - 32, 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.

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