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РосЗМІ: Росіяни відкрили "попереджувальний" вогонь у бік британського есмінця у Чорному морі

Середа, 23 червня 2021, 14:05
РосЗМІ: Росіяни відкрили попереджувальний вогонь у бік британського есмінця у Чорному морі
Defender

Міноборони Росії заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії "Defender" у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міністерство оборони РФ, "Крыминформ" та "РИА Новости" у Telegram

Деталі: За твердженням Міноборони РФ, есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення "державного кордону РФ", але "на попередження не відреагував".

Тому "о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу".

Крім того, російський бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для зупинки "порушення російського державного кордону" в Чорному морі.

У Міноборони РФ заявили, що британський корабель "Дефендер" покинув "територіальне море Росії" після "попереджувальних" дій росіян.

Російські бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.

За даними російських ЗМІ, події розвивалися так:

  • об 11.52 британський есмінець Defender "перетнув російський кордон і на 3 км увійшов у територіальне море біля мису Фіолент";
  • есмінець був попереджений про застосування зброї в разі "порушення кордону", але не відреагував;
  • о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу;
  • о 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця ОРО "Дефендер";
  • о 12:23 спільними діями Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії есмінець УРО "Дефендер" покинув межі "територіального моря Російської Федерації"

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали у Міноборони РФ через інцидент із есмінцем у Чорному морі.

Реакція: Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався. 

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

Цьому передувало: 23 червня британський есмінець "Дефендер" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. За даними Міноборони України, зведена абордажна група спеціальних операцій (з української сторони – 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антона Головатого) відпрацьовувала абордажні дії.

Передісторія:

  • Британський есмінець HMS Defender увійшов в одеський порт 18 червня.
  • В українсько-американських навчаннях "Sea Breeze-2021" візьме участь рекордна кількість країн, свою участь офіційно підтвердив Шостий флот ВМС США. У навчаннях візьмуть участь 32 країни, 5 000 військових, 32 кораблі, 40 літаків і 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу.
  • Росія закликала СЩА відмовитися від проведення багатонаціональних морських військових навчань "Sea Breeze 2021" у Чорному морі.

УП, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорне мореВелика Британія
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