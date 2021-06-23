РосЗМІ: Росіяни відкрили "попереджувальний" вогонь у бік британського есмінця у Чорному морі

Міноборони Росії заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії "Defender" у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міністерство оборони РФ, "Крыминформ" та "РИА Новости" у Telegram

Деталі: За твердженням Міноборони РФ, есмінець був попереджений про застосування зброї в разі порушення "державного кордону РФ", але "на попередження не відреагував".

Тому "о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу".

Крім того, російський бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання для зупинки "порушення російського державного кордону" в Чорному морі.

У Міноборони РФ заявили, що британський корабель "Дефендер" покинув "територіальне море Росії" після "попереджувальних" дій росіян.

Російські бомбардувальники використали чотири осколково-фугасні авіабомби для припинення дій британського корабля.

За даними російських ЗМІ, події розвивалися так:

об 11.52 британський есмінець Defender "перетнув російський кордон і на 3 км увійшов у територіальне море біля мису Фіолент";

есмінець був попереджений про застосування зброї в разі "порушення кордону", але не відреагував;

о 12:06 і 12:08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу;

о 12:19 літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання (4 ОФАБ-250) по курсу руху есмінця ОРО "Дефендер";

о 12:23 спільними діями Чорноморського флоту і Прикордонної служби ФСБ Росії есмінець УРО "Дефендер" покинув межі "територіального моря Російської Федерації"

Військового аташе Великої Британії в Москві викликали у Міноборони РФ через інцидент із есмінцем у Чорному морі.

Реакція: Міністерство оборони Великої Британії заперечило обстріл росіянами есмінця HMS Defender біля берегів Криму, заявивши, що корабель здійснював мирний прохід через територіальні води України відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після інциденту із есмінцем Британії у Чорному морі заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

Цьому передувало: 23 червня британський есмінець "Дефендер" в Чорному морі став майданчиком для спільного тренування сил спеціальних операцій України, Великої Британії та США. За даними Міноборони України, зведена абордажна група спеціальних операцій (з української сторони – 73-й морський центр спеціальних операцій імені кошового отамана Антона Головатого) відпрацьовувала абордажні дії.

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