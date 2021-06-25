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Американский эсминец покидает Черное море

Пятница, 25 июня 2021, 13:31

Американский эсминец USS Laboon переходит из Черного моря в Средиземное, но планирует принять участие в морских учениях "Sea Breeze 2021".

Источник: U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet

Прямая речь: "USS Laboon взял курс в южном направлении, из Черного моря в Средиземное море, после завершения морского патрулирования в рамках оказания поддержки союзникам по НАТО и партнерам в Черном море".

 

Детали: В Черном море эсминец участвовал в маневрах, которые проводились в акватории моря, вместе с британским эсминцем HMS Defender и фрегатом ВМС Нидерландов HNMLS Eversten.

Кроме того, американские разведчики летают над побережьем оккупированного Крыма. Речь идет о Boeing RC135W Rivet Joint, RQ-4D Global Hawk и противолодочный P-8 Poseidon.

 
фото: "Думская"

USS Laboon с 28 июня и до 10 июля примет участие в многонациональных морских учениях "Sea Breeze 2021".

Учения станут самыми масштабными с 1997 года. В них примет участие рекордное количество стран - 32, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд специальных операций и дайвинга.

Предыстория:

  • 23 июня российское министерство обороны сообщило о "предупредительной стрельбе" в сторону эсминца Великобритании "Defender" у берегов оккупированного Крыма.

Украинская правда
Темы: Черное морекорабли


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