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Шквальний вікенд: українців попереджають про сильні зливи та грози

П'ятниця, 25 червня 2021, 14:12
Шквальний вікенд: українців попереджають про сильні зливи та грози

У найближчі 2 дні в Україні погіршаться погодні умови, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, 26 червня у західних, вдень північних та південних областях, а 27 червня загалом по Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

 

Вдень 26 червня у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи.

Детальніше про прогноз на вихідні тут.

Українська правда

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Теми: погода
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