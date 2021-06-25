Шквальний вікенд: українців попереджають про сильні зливи та грози

У найближчі 2 дні в Україні погіршаться погодні умови, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, 26 червня у західних, вдень північних та південних областях, а 27 червня загалом по Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вдень 26 червня у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи.

Детальніше про прогноз на вихідні тут.