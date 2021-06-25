Шквальний вікенд: українців попереджають про сильні зливи та грози
П'ятниця, 25 червня 2021, 14:12
У найближчі 2 дні в Україні погіршаться погодні умови, рятувальники попереджають про небезпечні метеорологічні явища.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: За інформацією Укргідрометцентру, 26 червня у західних, вдень північних та південних областях, а 27 червня загалом по Україні грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вдень 26 червня у західних, 27 червня у північних, центральних та південнихобластях місцями сильні зливи.
Детальніше про прогноз на вихідні тут.
Українська правда