Шквальный уик-енд: украинцев предупреждают о сильных ливнях и грозах
Пятница, 25 июня 2021, 14:12
В ближайшие 2 дня в Украине ухудшатся погодные условия, спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Детали: По информации Укргидрометцентра, 26 июня в западных, днем северных и южных областях, а 27 июня в целом по Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Днем 26 июня в западных, 27 июня в северных, центральных и пивденнихобластях местами сильные ливни.
Подробнее о прогнозе на выходные здесь.
Украинская правда