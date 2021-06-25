Шквальный уик-енд: украинцев предупреждают о сильных ливнях и грозах

В ближайшие 2 дня в Украине ухудшатся погодные условия, спасатели предупреждают об опасных метеорологических явлениях.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: По информации Укргидрометцентра, 26 июня в западных, днем северных и южных областях, а 27 июня в целом по Украине грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Днем 26 июня в западных, 27 июня в северных, центральных и пивденнихобластях местами сильные ливни.

Подробнее о прогнозе на выходные здесь.