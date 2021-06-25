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Рада запланувала кілька позачергових засідань

П'ятниця, 25 червня 2021, 14:24

Крім пленарних засідань, передбачених графіком парламенту, на наступному тижні Верховна Рада збереться на два позачергових.

Джерело: перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "До кінця сесії залишилося два пленарні тижні, під час яких Верховна Рада буде працювати у посиленому режимі. У вівторок і четвер ми зберемося на позачергові засідання, де плануємо прийняти кілька важливих, термінових законопроектів".

Деталі: За його словами, на позачерговому засіданні 29 червня депутати розглянуть законопроект про національний опір, суміжний з ним законопроект про збільшення чисельності ЗСУ, а також законопроект про критичну інфраструктуру.

Також у другому читанні депутати планують прийняти документ, який повертає "чорнобильські" пільги.

1 липня нардепи планують розглянути законопроект про "Велику реставрацію".

Депутати мають намір розглянути ініціативу про реформу державної архітектурно-будівельної інспекції та пакет законопроектів, що стосуються олігархів.

Пряма мова: "Це базовий закон про статус олігархів, який почне процес деолігархізації і допоможе Україні позбутися їх впливу на політику і медіапростір. Крім того, це і так званий законопроект про наповнення бюджету. Він, зокрема, стосується податку на руду, змін в адмініструванні податків".

Крім того, будуть розглянуті ключові законопроекти для проведення судової реформи.

Теми: Верховна Радазаконодавство


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