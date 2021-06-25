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Рада запланировала несколько внеочередных заседаний

Пятница, 25 июня 2021, 14:24
Рада запланировала несколько внеочередных заседаний

Кроме пленарных заседаний, предусмотренных графиком парламента, на следующей неделе Верховная Рада соберется на два внеочередных.

Источник: первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "До конца сессии осталось две пленарных недели, во время которых Верховная Рада будет работать в усиленном режиме. Во вторник и четверг мы соберемся на внеочередные заседания, где планируем принять ряд важных, срочных законопроектов".

Детали: По его словам, на внеочередном заседании 29 июня депутаты рассмотрят законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним законопроект об увеличении численности ВСУ, а также законопроект о критической инфраструктуре.

Также во втором чтении депутаты планируют принять документ, который возвращает "чернобыльские" льготы.

1 июля нардепы планируют рассмотреть законопроект о "Большой реставрации".

Депутаты намерены рассмотреть инициативу о реформе государственной архитектурно-строительной инспекции и пакет законопроектов, касающихся олигархов.

Прямая речь: "Это базовый закон о статусе олигархов, который начнет процесс деолигархизации и поможет Украине избавиться от их влияния на политику и медиапространство. Кроме того, это и так называемый законопроект о наполнении бюджета. Он, в частности, касается налога на руду, изменений в администрировании налогов".

Кроме того, будут рассмотрены ключевые законопроекты для проведения судебной реформы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Радазаконодательство
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