Пєсков: Шкода, якщо Київ вирішив "де-юре відгородитися" від Донбасу

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Київ уже де-факто розірвав зв'язки з Донбасом, але буде сумно, якщо це станеться і де-юре.

Джерело: Пєсков, коментуючи слова президента України Володимира Зеленського про можливий референдум щодо "стіни" з Донбасом, ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Усі зв'язки (Києва з ОРДЛО – ред.) де-факто і так розірвані, і ці регіони відірвані українською державою. Якщо йдеться про формалізацію цієї ситуації і надання їй характеру де-юре, то тут можна тільки висловити жаль. Якщо є якісь інші задумки, то, напевно, роз'яснення послідують".

Деталі: Пєсков сказав, що йому "важко коментувати подібні заяви глави української держави".

Цьому передувало: Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо жоден із планів мирних переговорів по Донбасу не спрацює і постане питання про те, щоб відгородитися стіною від окупованих територій, це рішення має підтримати народ на всеукраїнському референдумі.

За його словами, стіна – це повне розірвання всіх відносин, припинення всіх комунікацій.

Збройний конфлікт на сході України, спровокований Росією навесні 2014 року, триває вже понад 7 років і підживлюється РФ політично, військово і фінансово.

Зробивши кілька кроків назустріч Володимиру Зеленському, Володимир Путін знову поставив мирні переговори на паузу.