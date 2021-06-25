Песков: Жаль, если Киев решил “де-юре отгородиться” от Донбасса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев уже де-факто разорвал связи с Донбассом, но будет печально, если это произойдет и де-юре.

Источник: Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о "стене" с Донбассом, ТАСС

Прямая речь Пескова: "Все связи (Киева с ОРДЛО – ред.) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют".

Детали: Песков сказал, что ему "трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства.

Этому предшестовало: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если ни один из планов мирных переговоров по Донбассу не сработает и встанет вопрос о том, чтобы отгородиться стеной от оккупированных территорий, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме.

По его словам, стена – это полное расторжение всех отношений, прекращение всех коммуникаций.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией весной 2014 года, длится уже более 7 лет и подпитывается РФ политически, военно и финансово.

Сделав несколько шагов навстречу Владимиру Зеленскому, Владимир Путин вновь поставил мирные переговоры на паузу.