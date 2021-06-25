Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Песков: Жаль, если Киев решил “де-юре отгородиться” от Донбасса

Пятница, 25 июня 2021, 14:25

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев уже де-факто разорвал связи с Донбассом, но будет печально, если это произойдет и де-юре.

Источник: Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможном референдуме о "стене" с Донбассом, ТАСС

Прямая речь Пескова: "Все связи (Киева с ОРДЛО – ред.) де-факто и так разорваны, и эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этой ситуации и придании ей характера де-юре, то здесь можно только выразить сожаление. Если есть какие-то другие задумки, то, наверное, разъяснения последуют".

Детали: Песков сказал, что ему "трудно комментировать подобные заявления главы украинского государства.

Этому предшестовало: Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, если ни один из планов мирных переговоров по Донбассу не сработает и встанет вопрос о том, чтобы отгородиться стеной от оккупированных территорий, это решение должен поддержать народ на всеукраинском референдуме. 

По его словам, стена – это полное расторжение всех отношений, прекращение всех коммуникаций.

Вооруженный конфликт на востоке Украины, спровоцированный Россией весной 2014 года, длится уже более 7 лет и подпитывается РФ политически, военно и финансово.

Сделав несколько шагов навстречу Владимиру Зеленскому, Владимир Путин вновь поставил мирные переговоры на паузу.

Темы: ДонбассоккупацияРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

фото, видеоВ Германии мужчина с ножом напал на прохожих: трое убитых

Новости 25 июня: саммит с Путиным, разрешение на въезд в Германию

фото, видеоАктивисты пытаются сорвать концерт российского рэпера в Киеве

С Зеленским и 7 тысячами депутатов: "Слуги" запланировали масштабный форум

видеоВ Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома и напугала людей

Все новости...
Донбасс
ООС: за сутки 14 нарушений "тишины" и дистанционное минирование, одного бойца ранили
Постройку стены на Донбассе должны поддержать на референдуме – Зеленский
На Донбассе ранили украинского защитника
Последние новости
03:45
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку коронавируса
02:56
Через коронавирус Германия внесла в список "опасных зон" Россию и Португалию
02:23
Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск
01:42
"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы руссиян" – посол Германии на претензии Данилова
01:14
Национальным интересом США является решение ядерной проблемы Ирана – Блинкен
00:35
Блинкен и Макрон обсудили противодействие "агрессивному безответственному" поведению России
23:54
Из Греции вывезли почти 200 застрявших украинцев
23:20
Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы
22:58
Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали
22:36
Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа
Все новости...