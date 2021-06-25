Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа зменшили заставу у 6 разів

Апеляція Вищого антикорупційного суду зменшила ексголові "Украгролізинг", сину екснардепа Василя Шпака Миколі заставу з 1,035 мільйона гривень до 181 тисячі гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави сину екснардепа Василя Шпака, колишньому голові правління "Украгролізинг" Миколі Шпаку майже в 6 разів. Відтепер сума застави становить 181 тисячу гривень замість попередніх 1,035 мільйона гривень".

Деталі: У ЦПК нагадали, що у 2013 році Шпак разом з керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки.

За версією слідства, частина коштів у розмірі 4,9 мільйона гривень так і не повернулася до "Украгролізингу", а була використана Шпаком та його родичами у власних інтересах.

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