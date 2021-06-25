Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа зменшили заставу у 6 разів

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:22
Зловживання в Украгролізингу: сину екснардепа зменшили заставу у 6 разів
Микола Шпак. Фото latifundist.com

Апеляція Вищого антикорупційного суду зменшила ексголові "Украгролізинг", сину екснардепа Василя Шпака Миколі заставу з 1,035 мільйона гривень до 181 тисячі гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави сину екснардепа Василя Шпака, колишньому голові правління "Украгролізинг" Миколі Шпаку майже в 6 разів. Відтепер сума застави становить 181 тисячу гривень замість попередніх 1,035 мільйона гривень".

Деталі: У ЦПК нагадали, що у 2013 році Шпак разом з керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки.

За версією слідства, частина коштів у розмірі 4,9 мільйона гривень так і не повернулася до "Украгролізингу", а була використана Шпаком та його родичами у власних інтересах.

Передісторія: 

  • 15 червня Шпаку-молодшому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ), що спричинило шкоду державі у 4,9 млн грн. 
  • 23 червня Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави підозрюваним у зловживанні "Украгролізингу". Зокрема, колишньому голові правління НАК "Украгролізинг" Миколі Шпаку визначили 1,035 млн грн застави. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Антикорупційний судЦПК
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
ВАКС арештував з можливістю застави голову Тернопільської облради Головка і першого заступника голови ОВА
Колишнього суддю Чауса засуджено до 10 років позбавлення волі 
Останні новини
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
Усі новини...
Реклама: