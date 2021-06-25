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Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа зменшили заставу у 6 разів

П'ятниця, 25 червня 2021, 15:22
Микола Шпак. Фото latifundist.com

Апеляція Вищого антикорупційного суду зменшила ексголові "Украгролізинг", сину екснардепа Василя Шпака Миколі заставу з 1,035 мільйона гривень до 181 тисячі гривень.

Джерело: Центр протидії корупції у Telegram

Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави сину екснардепа Василя Шпака, колишньому голові правління "Украгролізинг" Миколі Шпаку майже в 6 разів. Відтепер сума застави становить 181 тисячу гривень замість попередніх 1,035 мільйона гривень".

Деталі: У ЦПК нагадали, що у 2013 році Шпак разом з керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки.

За версією слідства, частина коштів у розмірі 4,9 мільйона гривень так і не повернулася до "Украгролізингу", а була використана Шпаком та його родичами у власних інтересах.

Передісторія: 

  • 15 червня Шпаку-молодшому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ), що спричинило шкоду державі у 4,9 млн грн. 
  • 23 червня Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави підозрюваним у зловживанні "Украгролізингу". Зокрема, колишньому голові правління НАК "Украгролізинг" Миколі Шпаку визначили 1,035 млн грн застави. 

Українська правда
Теми: Антикорупційний судЦПК


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