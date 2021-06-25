Зловживання в "Украгролізингу": сину екснардепа зменшили заставу у 6 разів
Апеляція Вищого антикорупційного суду зменшила ексголові "Украгролізинг", сину екснардепа Василя Шпака Миколі заставу з 1,035 мільйона гривень до 181 тисячі гривень.
Джерело: Центр протидії корупції у Telegram
Дослівно: "Апеляційна палата ВАКС зменшила суму застави сину екснардепа Василя Шпака, колишньому голові правління "Украгролізинг" Миколі Шпаку майже в 6 разів. Відтепер сума застави становить 181 тисячу гривень замість попередніх 1,035 мільйона гривень".
Деталі: У ЦПК нагадали, що у 2013 році Шпак разом з керівником одного з підприємств, яке контролювалося його близькими родичами, уклав договір позики для нібито підготовки виробництва сільськогосподарської техніки.
За версією слідства, частина коштів у розмірі 4,9 мільйона гривень так і не повернулася до "Украгролізингу", а була використана Шпаком та його родичами у власних інтересах.
Передісторія:
- 15 червня Шпаку-молодшому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст.364 ККУ), що спричинило шкоду державі у 4,9 млн грн.
- 23 червня Антикорупційний суд обрав запобіжні заходи у вигляді застави підозрюваним у зловживанні "Украгролізингу". Зокрема, колишньому голові правління НАК "Украгролізинг" Миколі Шпаку визначили 1,035 млн грн застави.