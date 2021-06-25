Злоупотребления в "Украгролизинге": сыну экс-нардепа уменьшили залог в 6 раз
Апелляция Высшего антикоррупционного суда уменьшила экс-главе "Украгролизинг", сыну экс-нардепа Василия Шпака Николаю залог с 1,035 миллиона гривен до 181 тысячи гривен.
Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram
Дословно: "Апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога сыну экс-нардепа Василия Шпака, бывшему председателю правления "Украгролизинг" Николаю Шпаку почти в 6 раз. Сейчас сумма залога составляет 181 тысячу гривен вместо предыдущих 1,035 миллиона гривен".
Детали: В ЦПК напомнили, что в 2013 году Шпак вместе с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа для якобы подготовки производства сельскохозяйственной техники.
По версии следствия, часть средств в размере 4,9 миллиона гривен так и не вернулась в "Украгролизинг", а была использована Шпаком и его родственниками в собственных интересах.
Предыстория:
- 15 июня Шпаку-младшему сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК), что повлекло ущерб государству в 4,9 млн грн.
- 23 июня Антикоррупционный суд избрал меры пресечения в виде залога подозреваемым в злоупотреблении в "Украгролизинге". В частности бывшему председателю правления НАК "Украгролизинг" Николаю Шпаку определили 1,035 млн грн залога.