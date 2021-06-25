Злоупотребления в "Украгролизинге": сыну экс-нардепа уменьшили залог в 6 раз

Апелляция Высшего антикоррупционного суда уменьшила экс-главе "Украгролизинг", сыну экс-нардепа Василия Шпака Николаю залог с 1,035 миллиона гривен до 181 тысячи гривен.

Источник: Центр противодействия коррупции в Telegram

Дословно: "Апелляционная палата ВАКС уменьшила сумму залога сыну экс-нардепа Василия Шпака, бывшему председателю правления "Украгролизинг" Николаю Шпаку почти в 6 раз. Сейчас сумма залога составляет 181 тысячу гривен вместо предыдущих 1,035 миллиона гривен".

Детали: В ЦПК напомнили, что в 2013 году Шпак вместе с руководителем одного из предприятий, которое контролировалось его близкими родственниками, заключил договор займа для якобы подготовки производства сельскохозяйственной техники.

По версии следствия, часть средств в размере 4,9 миллиона гривен так и не вернулась в "Украгролизинг", а была использована Шпаком и его родственниками в собственных интересах.

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