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Мінкульт не отримував запитів внести Басту в чорний список

П'ятниця, 25 червня 2021, 16:23

Міністерство культури та інформполітики не отримувало запитів щодо внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Джерело: сайт Мінкульту, пресцентр СБУ у коментарі УП, речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі УП

Дослівно Мінкульт: "Зважаючи на велику кількість запитів на інформацію щодо внесення російського виконавця Басти до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, Міністерство культури та інформаційної політики повідомляє про відсутність відповідного подання від Служби безпеки України. Інформація, щодо наявність такого звернення у медіа - не відповідає дійсності. У разі надходження запиту від СБУ, МКІП обов‘язково розгляне його у встановленому порядку".

Деталі: В СБУ "Українській правді" нагадали, що трирічна заборона на в’їзд Басті спливла в 2020 році. З моменту внесення заборони у 2017 році нових порушень українського законодавства, зокрема незаконних відвідин російським виконавцем окупованого Криму, зафіксовано не було.

У СБУ також вказали, що ініціювати внесення певної особи до переліку людей, які створюють загрозу національній безпеці крім Служби безпеки може Рада національної безпеки і оборони та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

У Державній прикордонній службі також зазначили, що не встановили обставин порушення законодавства, які відносяться до їхньої компетенції.

Пряма мова Демченка: "Вкотре наголошуємо, що ДПСУ діє в межах наданих їй повноважень. Заборона, яка діяла відносно даної особи з 2017 року, закінчилась, інших обставин про можливі порушення законодавства, які відносяться до компетенції ДПСУ, не встановлено.

Прикордонники діятимуть у межах своїх повноважень у відповідності до закону про прикордонний контроль".

Що передувало: Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що СБУ просить Мінкульт включити Басту в чорний список. 25 та 26 червня у цього російського виконавця заплановані концерти у Києві.

Передісторія:

  • У вересні 2017 року СБУ заборонила реперу в'їжджати в Україну через концерти в окупованому Криму. 
  • У 2018 році Мінкульт вніс його до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. 
  • Востаннє артист виступав в Києві у червні 2017 року. 
  • У 2020 році сплив термін заборони на в’їзд.

Валентина Романенко, УП
Теми: санкціїСБУРосіямузика


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