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Репер "Баста" тепер може вільно приїжджати в Україну

Четвер, 17 вересня 2020, 16:58

Російського репера "Басту", тобто Василя Вакуленка, виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці і тепер він може вільно приїжджати до України.

Джерело: пресслужба Міністерства культури і інформаційної політики

Дослівно: "31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом "Баста").

Тобто за поданням СБУ відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку".

Деталі: Відзначається, що процедура здійснюється автоматично, а міністерство оприлюднює і оновлює перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень РНБО, Служби безпеки, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

 

Українська правда


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