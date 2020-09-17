Російський репер "Баста" тепер може вільно приїжджати в Україну
Російського репера "Басту", тобто Василя Вакуленка, виключили з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці і тепер він може вільно приїжджати до України.
Джерело: пресслужба Міністерства культури і інформаційної політики
Дослівно: "31 серпня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка (відомого під псевдонімом "Баста").
Тобто за поданням СБУ відповідним наказом МКІП від 16 вересня Василя Вакуленка було виключено з переліку".
Деталі: Відзначається, що процедура здійснюється автоматично, а міністерство оприлюднює і оновлює перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень РНБО, Служби безпеки, Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
У вересні 2017 року СБУ заборонила реперу в'їжджати в Україну через концерти в окупованому Криму.
У 2018 році Мінкульт вніс його до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України.
Востаннє артист виступав в Києві у червні 2017 року.
Нагадаємо:
- Нещодавно СБУ дозволила в'їзд в Україну російській актрисі й телеведучій Катерині Варнаві, а от співачці Наталії Іоновій, відомій як "Глюкоза", у серпні 2020 року на 3 роки заборонили в’їзд на територію країни.
- Через концерти в окупованому Криму свій виступ у Києві також відмінила росіянка Юлія Зіверт більш відома як ZIVERT.
- Багатьом російським артистам заборонено приїжджати в Україну через виступи в окупованому Криму і перетин кордону всупереч українському законодавству.
- Десятки артистів дізнавалися про заборону на кордоні і заявляли, що у Криму не були. Деякі заперечують факт виступів там, але у мережі з'являються знімки з концертів чи приватних вечірок, де виступали зірки.