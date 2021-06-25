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Минкульт не получал запросов внести Басту в черный список

Пятница, 25 июня 2021, 16:23
Минкульт не получал запросов внести Басту в черный список

Министерство культуры и информполитики не получало запросов о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Источник: сайт Минкульта, пресс-центр СБУ в комментарии УП, спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии УП

Дословно Минкульт: "Учитывая большое количество запросов на информацию о внесении российского исполнителя Басты в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, Министерство культуры и информационной политики сообщает об отсутствии соответствующего представления от Службы безопасности Украины.

Информация, относительно наличие такого обращения в медиа - не соответствует действительности. в случае поступления запроса от СБУ, МКИП обязательно рассмотрит его в установленном порядке".

Детали: В СБУ "Украинской правде" напомнили, что трехлетний запрет на въезд Басты закончился в 2020 году. С момента внесения запрета в 2017 году новых нарушений украинского законодательства, в частности незаконных посещений российским исполнителем оккупированного Крыма, зафиксировано не было.

В СБУ также отметили, что инициировать внесение определенного лица в перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности, кроме Службы безопасности может Совет национальной безопасности и обороны и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В Государственной пограничной службе также отметили, что не установили обстоятельств нарушения законодательства, которые относятся к их компетенции.

Прямая речь Демченко: "Еще раз подчеркиваем, что ГПСУ действует в пределах предоставленных ей полномочий. Запрет, который действовал в отношении данного лица с 2017 года, закончился, других обстоятельств о возможных нарушениях законодательства, относящихся к компетенции ГПСУ, не установлено.

Пограничники будут действовать в пределах своих полномочий в соответствии с законом о пограничном контроле".

Что предшествовало: Ранее в СМИ появилась информация, что СБУ просит Минкульт включить Басту в черный список. 25 и 26 июня у этого российского исполнителя запланированы концерты в Киеве.

Предыстория:

  • В сентябре 2017 года СБУ запретила рэперу въезжать в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму.
  • В 2018 году Минкульт внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
  • Последний раз артист выступал в Киеве в июне 2017 года.
  • В 2020 году истек срок запрета на въезд.

Валентина Романенко, УП

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Темы: санкцииСБУРосcиямузыка
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