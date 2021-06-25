Зеленський призначив голову Сумської ОДА

Головою Сумської облдержадміністрації став Живицький Дмитро.

Джерело: указ президента

Деталі: Відповідний указ президент підписав 25 червня. Цього ж дня Зеленський вручив Живицькому службове посвідчення у Офісі президента.

Президент побажав новому очільнику області конкретних результатів на посаді.

Живицький – уродженець Сум. Там він закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". Також у 2019 році він завершив навчання у Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "публічне управління та адміністрування".

З вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.

Що передувало: Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.