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Зеленський призначив голову Сумської ОДА

П'ятниця, 25 червня 2021, 17:46
Зеленський призначив голову Сумської ОДА
Фото: Офіс президента

Головою Сумської облдержадміністрації став Живицький Дмитро.

Джерело: указ президента

Деталі: Відповідний указ президент підписав 25 червня. Цього ж дня Зеленський вручив Живицькому службове посвідчення у Офісі президента. 

Президент побажав новому очільнику області конкретних результатів на посаді. 

Живицький – уродженець Сум. Там він закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів". Також у 2019 році він завершив навчання у Національній академії державного управління при Президентові України за спеціальністю "публічне управління та адміністрування".

З вересня 2020 року до червня 2021-го був заступником міністра інфраструктури України.

Що передувало: Кабінет міністрів погодив призначення Дмитра Живицького на посаду голови Сумської обласної державної адміністрації.

Українська правда

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Теми: Сумська область
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