Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский назначил председателя Сумской ОГА

Пятница, 25 июня 2021, 17:46
Фото: Офис президента

Председателем Сумской облгосадминистрации стал Живицкий Дмитрий.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ президент подписал 25 июня. В этот же день Зеленский вручил Живицкому служебное удостоверение в Офисе президента.

Президент пожелал новому руководителю области конкретных результатов в должности.

Живицкий – уроженец Сум. Там он закончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Также в 2019 году он завершил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

С сентября 2020 по июнь 2021-му был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Что предшествовало: Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

Украинская правда
Темы: Сумская область


powered by lun.ua
Главное сегодня

Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы

фото, видеоВ Германии мужчина с ножом напал на прохожих: трое убитых

Новости 25 июня: саммит с Путиным, разрешение на въезд в Германию

фото, видеоАктивисты пытаются сорвать концерт российского рэпера в Киеве

С Зеленским и 7 тысячами депутатов: "Слуги" запланировали масштабный форум

видеоВ Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома и напугала людей

Все новости...
Сумская область
Министры согласовали кандидатуру нового главы Сумской ОГА
Сумчанин незаконно принес из России военное оборудование
Минздрав будет выводить из красной зоны последнюю область
Последние новости
03:45
Канада заявляет, что штамм Delta может вызвать новую вспышку коронавируса
02:56
Через коронавирус Германия внесла в список "опасных зон" Россию и Португалию
02:23
Байден заверил президента Афганистана в поддержке после вывода войск
01:42
"Не думаю, что наличие ПДЧ остановило бы руссиян" – посол Германии на претензии Данилова
01:14
Национальным интересом США является решение ядерной проблемы Ирана – Блинкен
00:35
Блинкен и Макрон обсудили противодействие "агрессивному безответственному" поведению России
23:54
Из Греции вывезли почти 200 застрявших украинцев
23:20
Убийство Флойда: экс-полицейского приговорили к 22,5 годам тюрьмы
22:58
Военные Бундесвера ранены в результате нападения на патруль ООН в Мали
22:36
Group DF обещает в дальнейшем работать, несмотря на санкции против Фирташа
Все новости...