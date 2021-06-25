Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский назначил председателя Сумской ОГА

Пятница, 25 июня 2021, 17:46
Зеленский назначил председателя Сумской ОГА
Фото: Офис президента

Председателем Сумской облгосадминистрации стал Живицкий Дмитрий.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ президент подписал 25 июня. В этот же день Зеленский вручил Живицкому служебное удостоверение в Офисе президента.

Президент пожелал новому руководителю области конкретных результатов в должности.

Живицкий – уроженец Сум. Там он закончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Также в 2019 году он завершил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

С сентября 2020 по июнь 2021-му был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Что предшествовало: Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Сумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Сумская область
Враг атаковал Сумскую область НАР, сбрасывал мины
Принудительной эвакуации жителей приграничья Сумщины не будет – ОВА
На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья
Последние новости
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
Все новости...
Реклама: