Зеленский назначил председателя Сумской ОГА

Председателем Сумской облгосадминистрации стал Живицкий Дмитрий.

Источник: указ президента

Детали: Соответствующий указ президент подписал 25 июня. В этот же день Зеленский вручил Живицкому служебное удостоверение в Офисе президента.

Президент пожелал новому руководителю области конкретных результатов в должности.

Живицкий – уроженец Сум. Там он закончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов". Также в 2019 году он завершил обучение в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

С сентября 2020 по июнь 2021-му был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Что предшествовало: Кабинет министров согласовал назначение Дмитрия Живицкого на должность председателя Сумской областной государственной администрации.