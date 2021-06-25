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У Британії українська "Мрія" випадково "здула" огорожу аеродрому і налякала людей

П'ятниця, 25 червня 2021, 18:18
У Британії українська Мрія випадково здула огорожу аеродрому і налякала людей

Український транспортний літак "Мрія" здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту. За декілька днів до Британії "Мрія" побувала в Кабулі, а потім - у Карачі, звідки доставила три вертольоти британських ВПС. 

Фотографи скупчилися за огорожею, аби відзняти зліт "Мрії", проте паркан не витримав потужності двигунів найбільшого у світі літака.


Серед діалогів очевидців прозвучало "треба надіслати росіянам рахунок за це". Це викликало обурення у користувачів, які під опублікованим роликом у YouTube присоромили коментатора за те, що він не знає, що це український літак.

RAF Brize Norton – найбільша база Королівських ВПС Британії.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіакурйозВелика Британія
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