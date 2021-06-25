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В Британии украинская "Мрия" случайно "сдула" ограждение аэродрома и напугала людей

Пятница, 25 июня 2021, 18:18
В Британии украинская Мрия случайно сдула ограждение аэродрома и напугала людей

Украинский транспортный самолет "Мрия" сдул потоками воздуха забор у британской авиабазы ​​Брайз-Нортон, откуда люди наблюдали за взлетом Ан-225.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Украинский самолет только что вернулся к выполнению рейсов после ремонта. За несколько дней до Британии "Мечта" побывала в Кабуле, а затем - в Карачи, откуда доставила три вертолета британских ВВС.

Фотографы скопились за оградой, чтобы снять взлет "Мечты", однако забор не выдержал мощности двигателей самого большого в мире самолета.

Среди диалогов очевидцев прозвучало "нужно выслать россиянам счет за это". Это вызвало возмущение у пользователей, которые под опубликованным роликом в YouTube пристыдили комментатора за то, что он не знает, что это украинский самолет.

RAF Brize Norton - крупнейшая база Королевских ВВС Великобритании.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиакурьезВеликобритания
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