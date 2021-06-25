Окупанти запустили два безпілотники за лінію розмежування

Від початку доби 25 червня зафіксовано 7 порушень, в тому числі російсько-окупаційні війська двічі запускали безпілотники за лінію розмежування.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "В районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог двічі здійснив обстріл позицій Об’єднаних сил із автоматичних станкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У бік Гранітного російсько-окупаційні війська здійснили обстріли з мінометів 120-го калібру".

Деталі: У районі Катеринівки та Авдіївки зафіксовані прольоти безпілотників російського виробництва типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування – їх вчасно подавили засобами РЕБ.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає, на обстріли ЗСУ відповідали.