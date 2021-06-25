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Оккупанты запустили два беспилотника за линию разграничения

Пятница, 25 июня 2021, 18:35
Оккупанты запустили два беспилотника за линию разграничения

С начала суток 25 июня зафиксировано 7 нарушений, в том числе российско-оккупационные войска дважды запускали беспилотники за линию разграничения.

Источник: штаб ООС

Дословно: "В районе Водяного, что на Приазовье, враг дважды совершил обстрел позиций Объединенных сил с автоматических станковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В сторону Гранитного российско-оккупационные войска осуществили обстрелы из минометов 120-го калибра".

Детали: В районе Катериновки и Авдеевки зафиксированы пролеты беспилотников российского производства типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения - их вовремя подавили средствами РЭБ.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет, на обстрелы ВСУ отвечали.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
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