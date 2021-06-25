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Активісти намагаються зірвати концерт Басти у Києві

П'ятниця, 25 червня 2021, 20:18
Активісти намагаються зірвати концерт Басти у Києві
фото: hromadske

У Києві в п’ятницю, 25 червня, дає концерт російський репер "Баста" Василь Вакуленко – біля концерт-холу зібралися активісти, протестуючи проти виступу.

Джерело: hromadske

Деталі: Зазначається, що активісти зібралися біля концерт-холу StereoPlaza, протестуючи проти проведення концерту. Вони вказують, що Баста "проросійський": відвідував анексований Крим в обхід України з концертами, а ще брав участь у зйомках фільму про Кримський міст.

Кореспондентка запитувала в людей, які прийшли на концерт, чому вони тут – ті або мовчали, або відповідали, що "мистецтво — поза політикою". Видання зазначає, що про те, що Баста незаконно приїжджав до Криму, опитані відвідувачі не чули.

Передісторія:

  • У вересні 2017 року СБУ заборонила реперу в'їжджати в Україну через концерти в окупованому Криму. 
  • У 2018 році Мінкульт вніс його до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України. 
  • Востаннє артист виступав в Києві у червні 2017 року. 
  • У 2020 році сплив термін заборони на в’їзд.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримокупаціяРосіякультурамузика
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