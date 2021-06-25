Активисты пытаются сорвать концерт российского рэпера в Киеве
Пятница, 25 июня 2021, 20:18
В Киеве в пятницу, 25 июня, дает концерт российский рэпер "Баста" Василий Вакуленко - около концерт-холла собрались активисты, протестуя против выступления.
Источник: hromadske
Детали: Отмечается, что активисты собрались у концерт-холла StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они указывают, что Баста "пророссийский": посещал аннексированный Крым в обход Украины с концертами, а еще участвовал в съемках фильма о Крымском мосте.
Корреспондент спрашивала у людей, которые пришли на концерт, почему они здесь - те или молчали, или отвечали, что "искусство - вне политики". Издание отмечает, что о том, что Баста незаконно приезжал в Крым, опрошенные посетители не слышали.
Предыстория:
- В сентябре 2017 года СБУ запретила рэперу въезжать в Украину из-за концертов в оккупированном Крыму.
- В 2018 году Минкульт внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
- Последний раз артист выступал в Киеве в июне 2017 года.
- В 2020 году истек срок запрета на въезд.