Активисты пытаются сорвать концерт российского рэпера в Киеве

В Киеве в пятницу, 25 июня, дает концерт российский рэпер "Баста" Василий Вакуленко - около концерт-холла собрались активисты, протестуя против выступления.

Источник: hromadske

Детали: Отмечается, что активисты собрались у концерт-холла StereoPlaza, протестуя против проведения концерта. Они указывают, что Баста "пророссийский": посещал аннексированный Крым в обход Украины с концертами, а еще участвовал в съемках фильма о Крымском мосте.

Корреспондент спрашивала у людей, которые пришли на концерт, почему они здесь - те или молчали, или отвечали, что "искусство - вне политики". Издание отмечает, что о том, что Баста незаконно приезжал в Крым, опрошенные посетители не слышали.

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