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З Греції вивезли майже 200 застряглих українців

П'ятниця, 25 червня 2021, 23:54
З Греції вивезли майже 200 застряглих українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 184 українці, які застрягли у Греції, вилетіли з Салонік до Києва.

Джерело: Кулеба у Twitter

Пряма мова Кулеби: "184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції.

Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними".

Що передувало:

Українська правда

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Теми: Кулеба ДмитроМЗСГреція
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