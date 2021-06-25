З Греції вивезли майже 200 застряглих українців
П'ятниця, 25 червня 2021, 23:54
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що 184 українці, які застрягли у Греції, вилетіли з Салонік до Києва.
Джерело: Кулеба у Twitter
Пряма мова Кулеби: "184 громадянина України, з яких 41 дитина, щойно вилетіли з Салонік до Києва. Як обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції.
Невдовзі мають відбутися ще два рейси. Гарна робота наших дипломатів у Греції із туроператорами, грецькою владою та іншими причетними".
Що передувало:
- Грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України.
- 24 червня Кулеба мобілізував ресурси дипломатичної служби для надання допомоги понад 500 українським туристам, які застрягли в Греції.
Українська правда