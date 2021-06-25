Из Греции вывезли почти 200 застрявших украинцев
Пятница, 25 июня 2021, 23:54
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что 184 украинца, застрявшие в Греции, вылетели из Салоник в Киев.
Источник: Кулеба в Twitter
Прямая речь Кулебы "184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции.
Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными".
Что предшествовало:
- Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.
- 24 июня Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи более 500 украинским туристам, которые затряли в Греции.
Украинская правда