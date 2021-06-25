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Из Греции вывезли почти 200 застрявших украинцев

Пятница, 25 июня 2021, 23:54

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что 184 украинца, застрявшие в Греции, вылетели из Салоник в Киев.

Источник: Кулеба в Twitter

Прямая речь Кулебы "184 гражданина Украины, из которых 41 ребенок, только что вылетели из Салоник в Киев. Как обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции.

Вскоре должны состояться еще два рейса. Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческими властями и другими причастными".

Что предшествовало:

  • Греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины.
  • 24 июня Кулеба мобилизовал ресурсы дипломатической службы для оказания помощи более 500 украинским туристам, которые затряли в Греции.

Украинская правда
Темы: Кулеба ДмитрийМИДГреция


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