Байден призначив спеціального посланця з питань дотримання прав ЛГБТ

Президент Сполучених Штатів Джо Байден призначив Джессіку Стерн спеціальним посланцем США з питань захисту прав людини ЛГБТК+ при Держдепі.

Джерело: Білий дім

Деталі: Ця посада має важливе значення для американської дипломатії та іноземної допомоги у сприянні та захисту прав людини ЛГБТК+ людей у цілому світі.

Спеціальний посланець відіграватиме важливу роль в імплементації президентського меморандуму про дотримання прав людини ЛГБТК+ людей у всьому світі.

Також у її завдання входить об'єднувати уряди-однодумці, організації громадянського суспільства, корпорації та міжнародні організації, щоб підтримувати гідність і рівність для всіх.

Джессіка Стерн – виконавчий директор OutRight Action International, яка базується в Нью-Йорку.

У програмі OutRight вона підтримала юридичну реєстрацію ЛГБТІ-організацій у всьому світі, займалася питаннями сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності в ООН.

Нагадаємо: Адміністрація президента США Дональда Трампа відмовляла у 2019 році у проханнях вивішувати прапор ЛГБТ-спільнот на флагштоках посольств Сполучених Штатів з нагоди місяця гордості ЛГБТ.