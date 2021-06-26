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Байден назначил специального посланника по вопросам соблюдения прав ЛГБТ

Суббота, 26 июня 2021, 04:45
Байден назначил специального посланника по вопросам соблюдения прав ЛГБТ

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил Джессику Стерн специальным посланником США по вопросам защиты прав человека ЛГБТК + при Госдепе.

Источник: Белый дом

Детали: Эта должность имеет важное значение для американской дипломатии и иностранной помощи в содействии и защите прав человека ЛГБТК + людей во всем мире.

Специальный посланник играть важную роль в осуществлении президентского меморандума о соблюдении прав человека ЛГБТК + людей во всем мире.

Также в ее задачи входит объединять правительства-единомышленники, организации гражданского общества, корпорации и международные организации, чтобы поддерживать достоинство и равенство для всех.

Джессика Стерн – исполнительный директор OutRight Action International, которая базируется в Нью-Йорке.

В программе OutRight она поддержала юридическую регистрацию ЛГБТ-организаций во всем мире, занималась вопросами сексуальной ориентации и гендерной идентичности в ООН.

Напомним: Администрация президента США Дональда Трампа отказывала в 2019 году в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств Соединенных Штатов по случаю месяца гордости ЛГБТ.

Украинская правда

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Темы: СШАБайденЛГБТ
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