Байден назначил специального посланника по вопросам соблюдения прав ЛГБТ
Президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил Джессику Стерн специальным посланником США по вопросам защиты прав человека ЛГБТК + при Госдепе.
Источник: Белый дом
Детали: Эта должность имеет важное значение для американской дипломатии и иностранной помощи в содействии и защите прав человека ЛГБТК + людей во всем мире.
Специальный посланник играть важную роль в осуществлении президентского меморандума о соблюдении прав человека ЛГБТК + людей во всем мире.
Также в ее задачи входит объединять правительства-единомышленники, организации гражданского общества, корпорации и международные организации, чтобы поддерживать достоинство и равенство для всех.
Джессика Стерн – исполнительный директор OutRight Action International, которая базируется в Нью-Йорке.
В программе OutRight она поддержала юридическую регистрацию ЛГБТ-организаций во всем мире, занималась вопросами сексуальной ориентации и гендерной идентичности в ООН.
Напомним: Администрация президента США Дональда Трампа отказывала в 2019 году в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств Соединенных Штатов по случаю месяца гордости ЛГБТ.